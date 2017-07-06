[bitrix] Необходимы доработки форм обратной связи/заказа

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки128 просмотров
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6 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
cms-pro
Вадим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
Отличная, быстрая работа. Мои рекомендации! С удовольствием поработаю ещё!
Приятно было поработать! Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!