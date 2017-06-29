Opencart Вывести маленькие лого брендов в верх сайта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки121 просмотр
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Opencart 2.3

сайт http://liga-bud.com.ua

Добавить иконки брендов в верх сайта (ссылка при нажатии на страницу с брендами) и закрепить (чтоб при прокрутке сайта, верхняя полоса всегда оставалась на месте).

OpenCart
6 лет назад
habovskay
Людмила 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад