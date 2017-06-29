Opencart Вывести маленькие лого брендов в верх сайта

Есть плагин wc-measurement-price-calculator Нужно его активировать в одной странице https://tubadzinrus.ru/product-category/kollektsii-tubadzin/ Вот там у продуктов есть кнопка Купить быстро,нажимаешь,открывается модал,в нем и нужно активировать Работы на пять минут