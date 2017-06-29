Перенести сайт на бесплатную cms

Нужно собрать сайт по нашему макету, мы нарисовали примерное расположение элементов, нужно их вывести на главной странице: слайдшоу, новости, статьи, контакты, блок с информацией о компании, форму обратной связи и еще несколько блоков, сделать страницу ...
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нужно копировать сайт на джумла или ворд пресс . что вам удобней.
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