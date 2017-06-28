Сайт на Вордпресс

Нужно собрать сайт по нашему макету, мы нарисовали примерное расположение элементов, нужно их вывести на главной странице: слайдшоу, новости, статьи, контакты, блок с информацией о компании, форму обратной связи и еще несколько блоков, сделать страницу контактов с формой обратной связи.

Только опытные специалисты вордпресс, если вы недавно на сайте и без отзывов пожалуйста не откликайтесь на заказ.

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