Доработка сайта на Битрикс

$80
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки153 просмотра
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Необходимо доделать функционал фильтрации материалов, выводимых с помощью фильтров. Задача отчасти решена - необходима доделка. Постоплата, рубли с Qiwi. Проект управляется в Jira. Скайпа, вайбера нет. Есть Телеграм и чат Jira. 

6 лет назад
Amakudari
Андрей 
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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