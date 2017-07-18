Требуются доработки и консультация по сайту на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка281 просмотр
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1.      http://screenshot.su/show.php?img=11138e15683f0ab66b6baf5283d91d46.jpgкак убрать или заменить сердечко

2.      Почему-то когда поменял ЧПУ  с латиницы на кириллический пропадаетфункционал  страниц. Вот этот функционалпропадает

http://screenshot.su/show.php?img=af48495e3be9d7106e6a6ae80de3dea2.jpg  ,

http://screenshot.su/show.php?img=b7ff3d4161c720a0a0ebc0c55e2fb52d.jpg, http://screenshot.su/show.php?img=89eaffadb2a47ab3bc77fa9e432f5083.jpg

и даже когда назад поставил кириллический ЧПУ вот что получается

http://screenshot.su/show.php?img=d1e4e582ff42d523f148e3920557a4d1.jpg, http://screenshot.su/show.php?img=3515e74edd4934b59c8441d47b2349dc.jpg,

http://screenshot.su/show.php?img=978d16d3921cf7fde8890cb153e55c3b.jpg

На странице зарегистрироваться осталась сломанная версия. Без функционала

 

3.      Не приходят уведомления на почту длявосстановления пароля. Не могу разобраться где находятся настройки отправки

этих уведомлений? Я так понимаю где-то здесь. http://screenshot.su/show.php?img=12307818c45bc612e8dc8a96636813c4.jpg   И неприходят письма на почту при регистрации нового пользователя.

4/ Сделать чтобы ник можно было прописывать на русском языке.

WordPress
6 лет назад
dantes1593
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mahnonest
Игорь 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
7 дней
Всё сделал грамотно - помог в настройке сайта. Видно специалист с опытом. + написал подробную инструкцию по переносу сайта
Адекватный заказчик. Оплата в оговоренный срок. ТЗ четко и по делу. Рекомендую
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