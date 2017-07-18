Требуются доработки и консультация по сайту на wordpress

1. http://screenshot.su/show.php?img=11138e15683f0ab66b6baf5283d91d46.jpgкак убрать или заменить сердечко

2. Почему-то когда поменял ЧПУ с латиницы на кириллический пропадаетфункционал страниц. Вот этот функционалпропадает

http://screenshot.su/show.php?img=af48495e3be9d7106e6a6ae80de3dea2.jpg ,

http://screenshot.su/show.php?img=b7ff3d4161c720a0a0ebc0c55e2fb52d.jpg, http://screenshot.su/show.php?img=89eaffadb2a47ab3bc77fa9e432f5083.jpg

и даже когда назад поставил кириллический ЧПУ вот что получается

http://screenshot.su/show.php?img=d1e4e582ff42d523f148e3920557a4d1.jpg, http://screenshot.su/show.php?img=3515e74edd4934b59c8441d47b2349dc.jpg,

http://screenshot.su/show.php?img=978d16d3921cf7fde8890cb153e55c3b.jpg

На странице зарегистрироваться осталась сломанная версия. Без функционала

3. Не приходят уведомления на почту длявосстановления пароля. Не могу разобраться где находятся настройки отправки

этих уведомлений? Я так понимаю где-то здесь. http://screenshot.su/show.php?img=12307818c45bc612e8dc8a96636813c4.jpg И неприходят письма на почту при регистрации нового пользователя.

4/ Сделать чтобы ник можно было прописывать на русском языке.