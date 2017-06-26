Платформа opencart

Нужен адекватный, толковый человек, с хорошими знаниями и опытом в программировании на opencart2 , PHP. Который имеет свободное время для создания нового сайта с доработкой.

Есть ряд задач разного уровня сложности., в т.ч и создание сайта с нуля на версии 2 с доработкой и переносом базы данных с текущего сайта на версии 1,5

ТЗ с перечнем задач есть готов выслать.

Нужен человек который владеет полной компетенцией в этом вопросе и пишет на чистом коде

1, Создать новый сайт на Опенкарт 2 перенести базу данных на 1,5. Установить все имеющиеся модули!!! ГЛАВНОЕ: дописать сайт под наши потребности.

В ИДЕАЛЕ: нужен специалист, который очень хорошо знает систему Opencart и может сам писать на нем и дописывать необходимые функции. Дополнительная задача интеграции с системами учета складских и бухгалтерских программ.

Требования к исполнителю:

быть в мессенджере онлайн, каждый день

показывать промежуточные результаты,

оплата по факту внедрения каждой задачи (СТРОГО без предоплаты)

соблюдение сроков

Нужен ответственный и опытный специалист, который быстро сможет взяться за выполнение работы. Который приятен в общении и в идеале сам может перенести задание от заказчика на техническую сторону . В идеале нужен человек на дальнейшее техническое поддержания сайта.

ПОЖАЛУЙСТА ОТКЛИКАЙТЕСЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЕТЕ ВСЕМ КРИТЕРИЯМ, т.е полная компетенция и работа с кодом, наличие свободного времени.

Бюджет 35000р проект