Адаптировать работу модулей к теме OpenCart 2.1.0.1

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки132 просмотра
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OpenCart 2.1.0.1

1. Необходимо адаптировать работу Mega Filter Pro, Модуль стикеров к теме (PixelShop)

2. Исправить работу сортировки ( почему-то не сортирует, хотя в самой теме все нормально )

Оплата по факту выполненной работы.

OpenCart
6 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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