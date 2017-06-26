OpenCart 1.5.6

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки166 просмотров
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Сайт  trikotaj58.ru  

1. Анализ сайта ( стоит его доработать или делать новый?) 

2. Изменение дизайна 

3. SEO оптимизация 

4. Установка доп модулей 

5. Настройка почты 

6. Обновление товара из 1с 

7. Настроить загрузку товаров от поставщиков 

8. Добавить поле на страницу товара, с выводом его в заказ 

особенно интересует ---Стоит этот сайт доделать или на новый опенкарт перенести и тогда сделать?

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OpenCart
6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв