OpenCart 1.5.6

Сайт trikotaj58.ru

1. Анализ сайта ( стоит его доработать или делать новый?)

2. Изменение дизайна

3. SEO оптимизация

4. Установка доп модулей

5. Настройка почты

6. Обновление товара из 1с

7. Настроить загрузку товаров от поставщиков

8. Добавить поле на страницу товара, с выводом его в заказ

особенно интересует ---Стоит этот сайт доделать или на новый опенкарт перенести и тогда сделать?

Стоимость работ предлагайте за все или по частям