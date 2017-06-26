Установка шаблона на amiro cms

$200
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки154 просмотра
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Имеется дизайн 3 страниц в psd файле для интернет магазина. Необходимо сделать верстку и настройку шаблона на Амиро CMS

6 лет назад
Pavelob
59 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад