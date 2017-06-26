Joomla заменить текст на иконку в меню

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок227 просмотров
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Добрый день!

на сайте

http://rcross.f1prodesign.ru/

необходимо заменить "домой" на иконку "домик"

Joomla
6 лет назад
petrovichalex
Александр 
37 летГермания
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Очень быстро, все отлично!
Все четко! Продолжаем работу!