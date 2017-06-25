Посадка адаптивной верстки на WP

Здравствуйте! Что есть? Готовая к использованию WP тема с полной документацией: Превью: [url=https://themeforest.net/item/limo-king-limousine-transport-car-hire-theme/13603599?s_rank=1]https://themeforest.net/item/limo-king-limousine-transport-car-hire-theme/13603599[/url] Документациядоступна здесь: [url=http://demo.goodlayers.com/document/limoking/]http://demo.goodlayers.com/document/limoking/[/url] Просьба предварительно ознакомиться с документацией перед оценкой и публикацией заявки. Что необходимо? 1. Активироватьтри языка в WPLM плагине: немецкий, английский, русский; 2. Создать стартовую страницу ...