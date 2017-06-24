Изменения на сайте (CMS Bitrix)

Необходимо на сайте сделать:

1. Откорректировать форму заказа на сайте в разделе "Способ доставки".

2. При оформлении заказа в города регионов России, стоимость доставки попадает в конечную сумму оплаты. Это необходимо убрать. Стоимость доставки не должна попадать в оплату.

3. настроить редирект с формы после оформления заказа при выборе оплаты

4. с название формы оплаты "оплата пластиковыми картами (PayKeeper)" убрать название "(PayKeeper).Более подробно в приложенном файле.