Изменения на сайте (CMS Bitrix)

ищем программиста, хорошо разбирающегося в DLE для работы над порталом. Для доработки и написания новых модулей. (Новости, недвижимость, Работа итд.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сайте сделать:
1. Откорректировать форму заказа на сайте в разделе "Способ доставки".
2. При оформлении заказа в города регионов России, стоимость доставки попадает в конечную сумму оплаты. Это необходимо убрать. Стоимость доставки не должна попадать в оплату.
3. настроить редирект с формы после оформления заказа при выборе оплаты
4. с название формы оплаты "оплата пластиковыми картами (PayKeeper)" убрать название "(PayKeeper).Более подробно в приложенном файле.
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