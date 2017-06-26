WP+wpml+Yoast SEO+slider revolution + theme

ищем программиста, хорошо разбирающегося в DLE для работы над порталом. Для доработки и написания новых модулей. (Новости, недвижимость, Работа итд.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработки по сайту: - сколько времени и денег??
Установлен шаблон, установлены плагины.
- обновить шаблон (купленный, выложу последнюю версию- отправлю доступ)
- поправить шиелд тему: сделать более синей (черный заменить на синий, кнопки синие, логотип просто написать синим "helper", иконку буквой h )
- настроить wpml (3 языка, русский по умолчанию, англ и укр. вывести сверху справа - языковую панель: флаг+язык, перевести гуглом главную - т.е. показать как работает, перевести меню, на что обратить внимание при переводах, что нужно перевести, чтобы тема, плагины были переведенными, а не только контент)
- предложить вариант перенеса со старого "сайта" контент (совсем немного) и стилизировать под новый шаблон (архив - отправлю доступ на гуглдиск).
Первично надо настроить WP, wpml, надо "проконсультировать" как переводить меню.
Запрос урла в личку и вопросы.
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