WP+wpml+Yoast SEO+slider revolution + theme

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки220 просмотров
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Доработки по сайту: - сколько времени и денег??

Установлен шаблон, установлены плагины. 

- обновить шаблон (купленный, выложу последнюю версию- отправлю доступ) 

- поправить шиелд тему: сделать более синей (черный заменить на синий, кнопки синие, логотип просто написать синим "helper", иконку буквой h )

- настроить wpml (3 языка, русский по умолчанию, англ и укр. вывести сверху справа - языковую панель: флаг+язык, перевести гуглом главную - т.е. показать как работает, перевести меню, на что обратить внимание при переводах, что нужно перевести, чтобы тема, плагины были переведенными, а не только контент)

- предложить вариант перенеса со старого "сайта" контент (совсем немного)  и стилизировать под новый шаблон (архив - отправлю доступ на гуглдиск).

Первично надо настроить WP, wpml, надо "проконсультировать" как переводить меню. 

Запрос урла в личку и вопросы.

6 лет назад
mkvin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад