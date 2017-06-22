Перенос сайта на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки415 просмотров
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Срочно нужно перенести сайт на битрикс. 

Примерно такой: https://www.klubnichka-tort.ru/ 

Доступы в админку есть. 

Нужны сроки и стоимость. 

Благодарим. 

6 лет назад
aqss110
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад