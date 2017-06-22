WordPress - доработать загрузчик фото

В раздел "Записи".

Используем "Установить изображение записи"

1. Сделать, чтобы картинки были отфильтрованы по "Загруженные для этой записи" по умолчанию.

- фильтр выбран сразу

- после загрузки фото так же стоит этот фильтр

2. Блок "Изображение записи" Всегда и у всех пользователей по умолчанию располагается в центральном блоке! Без дополнительных действий со стороны текущих или новых пользователей системы.

Оплата только по факту! Предоплаты нет.

WebMoney BL = 65

Аттестат: Начальный.

Или Яндекс.Деньги.