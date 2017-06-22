WordPress - доработать загрузчик фото

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка149 просмотров
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В раздел "Записи". 

Используем "Установить изображение записи"

1. Сделать, чтобы картинки были отфильтрованы по "Загруженные для этой записи" по умолчанию. 

- фильтр выбран сразу

- после загрузки фото так же стоит этот фильтр

2.  Блок "Изображение записи" Всегда и у всех пользователей по умолчанию располагается в центральном блоке! Без дополнительных действий со стороны текущих или новых пользователей системы. 

Оплата только по факту! Предоплаты нет.

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WordPress
6 лет назад
kvitchatyy
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад