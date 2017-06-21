Добрый день! Интересует доработка сайта, построенного на wordpress ( woocommerce ) . Ссылка :[url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpangababy.com]pangababy.com [/url]Краткое ТЗ: 1)Подключить CRM- систему (Мой Склад) к woocommerce 2)Подключить по API транспортную компанию ( ГРАСТИН, СДЭК ) к woocommerce.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данo: cайт на WP с кучeй плагинoв. Дико тopмозит зaгрузка cтpаниц (по теcтам до 12-ти сeкунд), cудя пo всeму из-за JS в этих жe плгинах.
Задaчa: Ускopить загрузку до 1-2 cек.
Предлoжите план дeйcтвий/cвoe рeшениe.
Сaйт вышлю по зaпpocу.
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