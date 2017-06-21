Доработки сайта WP для опытного разработчика

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки129 просмотров
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Есть ряд задач которые нужно реализовать на сайте WP. 

1) оптимизировать время ответа сервера 

2) оптимизировать изображения 

Метатеги, тайтл, дискрипшн: 

1) Добавление всех моделей для всех марок 

2) Добавление связей марка -> модель 

3) Добавление функционала связанных полей в административной панели сайта.  

4) Добавление функционала связанных полей в фильтре.  

п2 

5) Добавление метатегов  

п3 

6) Анализ последовательности загрузки скриптов в административной части сайта при редактировании объявления  

7) Правка шаблона в соответствии с результатами предшествующего анализа. 

Также: 

Доработать поиск на сайте. 

Доработать категории сайта.  

Доработать страницу подачи объявления (внедрить мотивирующий текст) 

Для решения ищем ответственного и опытного разработчика, контроль – crm Битрикса 

7 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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