WordPress Настройка темы, работы по верстке

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки151 просмотр
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Необходимо:

1. Настроить тему. Создать всплывающие окна на ссылки

2. Делать некоторые небольшие доработки - оперативно (24 часа)

3. Ответить на вопросы по дальнейшему редактированию.

4. Технические работы по дизайну (ресайзы и т.д.)

тема вот: http://themes.webdevia.com/solar-wp/

Как будет выглядеть в прикрепе.

Оплата работы:

1. Ведем таблицу по выполненным работам, согласовываем каждое задание сколько времени занимает. Оплата хоть за каждый час работ.

В предложении бюджета настройка темы до указанного состояния.

Спасибо!

P.S. - по этому проекту работы не много, но бывают другие проекты, если все будет хорошо.

WordPress
7 лет назад
interneo
Семен 
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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