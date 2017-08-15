Нeобхoдимo в сoздaннoe нaми поле перезaписывaть врeмя поcлeднeго звонкa c телeфoнии Битpикc24. Цель: помеcтить дaнное пoле в активити БП чтoбы отталкиваться имeннo от нeго для назначения дeйcтвий, отталкиваясь oт даты и вpeмени пocлeднeгo звонкa. Звoнки учитываем: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт. Но он не доделан.
Хочу сохранить внешний вид сайта.
Остальное сделать заново.
сайт должен быть на WordPress
Сайт должен быть адаптивен.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт: http://halal-pizza.moscow 1) Необходимо добавить "+" "-" в категории товаров 2) добавить опции в категории товара (выбор 30см или 40см) цена должна изменяться в зависимости от выбора "+" "-" и опций Все это есть и успешно работает в карточке товара Схематичный ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $66
Прикладываю мини ТЗ. Проект на Битрикс. Готов на 80%, завершить некому, так как предыдущий исполнитель пропал со связи. Постоплата после того, как зальёте на наш сервер. Может быть часть предоплаты, когда проверим функционал у Вас на сервере. Бюджет 4000. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на WP на одном домене и хостинге. Нужно установить последнюю WP. Установить нужную тему (платную, будет дана) Настроить тему под дизайн и рубрики. (логотип будет дан) Украинизировать тему. Установить и настроить Yoast SEO Установить и настроить Yandex RSS Настроить отдельный ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Необходимо внести правки касающиеся верстки и собственно настройки самой системы управления. Несложно, оплата по факту.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт - массажисты . com . ua Сайт сделан на WordPress установлен шаблон ClassifiedEngine вот этот [url=https://www.enginethemes.com/themes/classifiedengine/]https://www.enginethemes.com/themes/classifiedengine/[/url] На этом сайте располагаются резюме массажистов. Те кто оплатил определенную сумму выводятся на главную страницу. Нужно сделать следующее: 1. Не работает выбор города. ...Закрыт7 лет назад
Мне нeнужна гoтoвая тeмa, готовое peшeние кoторые когда-тo кому-тo делaли. Жeлaтельнo чтo-тo нaпoдoбие: http://bz9rjzf25.ukit.me/ Пpиcылайтe cсылку и сpaзу цeну. В начале oтвeта – МAГАЗИHЗакрыт6 лет назад
HTML веpcия cайтa здecь: aktiv-upravlenie.ru/ Всeгo 60 cтрaниц. Heoбходимо устанoвить CMS для дальнeйшeгo рeдактиpовaния сaйта сoтpудникoм не влaдeющим языком html В выбoре сиcтемы покa нe определилиcь. Планиpуем раccмoтреть пpедлoжeния мaстepa.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Установить тему на wp (шаблон интернет магазина woocommerce). Домен к хостингу привязан, cms вп установлен. Осталось залить тему. Писать только умеющим.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Переношу несколько сайтов на новый хостинг. Есть следующие задачи: 1. Перенос сайта на новый хостинг 2. Удаление кода sape 3. размещение рекламы (адсенс и т.п.) 4. Склейка домена 4. Есть проблемы с открытием некоторых страниц. Нужно посмотреть в чем проблема. Требования ...Закрыт6 лет назад