Завершение проекта для "Содействия предпринимательству"

Прикладываю мини ТЗ.

Проект на Битрикс. Готов на 80%, завершить некому, так как предыдущий исполнитель пропал со связи.

Постоплата после того, как зальёте на наш сервер. Может быть часть предоплаты, когда

проверим функционал у Вас на сервере.

Бюджет 4000. При удачном сотрудничестве возможны бонусы.

Дизайн здесь https://yadi.sk/d/buWx3hRI3H3XJK

Срок - до 28.06.2017

По проекту: необходимо реализовать поиск, формы обратной связи (их 4), страницы "работа в районах", "Мнения экспертов", "клуб предпринимателей".

Если нужны пояснения - отвечу на все вопросы.

Прошу откликаться только согласных на наши условия.