Завершение проекта для "Содействия предпринимательству"

$66
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки147 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прикладываю мини ТЗ.

Проект на Битрикс. Готов на 80%, завершить некому, так как предыдущий исполнитель пропал со связи.

Постоплата после того, как зальёте на наш сервер. Может быть часть предоплаты, когда 

проверим функционал у Вас на сервере.

Бюджет 4000. При удачном сотрудничестве возможны бонусы.

Дизайн здесь https://yadi.sk/d/buWx3hRI3H3XJK 

Срок - до 28.06.2017

По проекту: необходимо реализовать поиск, формы обратной связи (их 4), страницы "работа в районах", "Мнения экспертов", "клуб предпринимателей".

Если нужны пояснения - отвечу на все вопросы.

Прошу откликаться только согласных на наши условия.

7 лет назад
leon-wolf1
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
shrews
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$70
4 дня
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