Настройка и перенос сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок16912 просмотров
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Есть сайт на WP на одном домене и хостинге.

Нужно установить последнюю WP.

Установить нужную тему (платную, будет дана)

Настроить тему под дизайн и рубрики. (логотип будет дан)

Украинизировать тему.

Установить и настроить Yoast SEO

Установить и настроить Yandex RSS

Настроить отдельный RSS

Установить и настроить безопасность (логин например через капчу)

Установить и настроить кеширование и сжатие картинок и т.д.

Настроить sitemap XML для Google и других поисковиков

Установить и настроить плагин WP-Graber (по возможности)

На настроенный новый сайт перенести базу и записи со старого сайта со всеми плюшками, 

чтоб поисковики поняли что это переезд на новый домен и хостинг.

Настроить чтобы заходы на старый сайт редиректились на новый.

WordPress
7 лет назад
guest_14979848478074
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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