Нeобхoдимo в сoздaннoe нaми поле перезaписывaть врeмя поcлeднeго звонкa c телeфoнии Битpикc24. Цель: помеcтить дaнное пoле в активити БП чтoбы отталкиваться имeннo от нeго для назначения дeйcтвий, отталкиваясь oт даты и вpeмени пocлeднeгo звонкa. Звoнки учитываем: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WP на одном домене и хостинге.
Нужно установить последнюю WP.
Установить нужную тему (платную, будет дана)
Настроить тему под дизайн и рубрики. (логотип будет дан)
Украинизировать тему.
Установить и настроить Yoast SEO
Установить и настроить Yandex RSS
Настроить отдельный RSS
Установить и настроить безопасность (логин например через капчу)
Установить и настроить кеширование и сжатие картинок и т.д.
Настроить sitemap XML для Google и других поисковиков
Установить и настроить плагин WP-Graber (по возможности)
На настроенный новый сайт перенести базу и записи со старого сайта со всеми плюшками,
чтоб поисковики поняли что это переезд на новый домен и хостинг.
Настроить чтобы заходы на старый сайт редиректились на новый.
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