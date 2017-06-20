Установка верстки на движок (WP или OC)

Добрый день! Для проекта Vegetus.by нужно установить новую готовую верстку на новый движок (WP или OpenCart)

+ перенести товары (аккуратно для СЕО, так как поменяется структура каталога - будет ТЗ)

+ нужна привязка к платежной системе

+ интеграция 1с (в идеале)

PS дизайн и верстка всех страниц готовы на 100%, но небольшие правки возможно потребуются. Верстка адаптивная.

Жду предложения по цене и срокам, кандидатам высылаю тз и файлы для дальнейшего обсуждения деталей. Обязательно нужны примеры работ и отзывы.

Возможна работа по предоплате, безопасной сделке, договор (для Беларуси)

Способы оплаты: WM, денежный перевод, на карту, наличные, безнал