Программист WordPress

Добрый день!

Работа скорее для начинающих программистов и точно НЕ для студий.

Есть сайт благотворительной организации на wordpress. На этом сайте

необходимо провести ряд корректировок по верстке/структуре и т.п.

Сложность работ разная. Задачи в Trello.

Оплата по договоренности и по факту.

Прошу учитывать, что это благотворительный проект, поэтому на "очень дорого"

мы не договоримся, именно поэтому работы интересны скорее начинающим и

новичкам на FL.

С меня 100% оплата по договоренностям+отзыв.

С вас ответственность, аккуратность, не пропадать.

Связь по скайп/почте/трелло.

Прошу в начале письма поставить "кодовая фраза", чтобы я был уверен, что вы прочитали проект до конца.

В ваше предложении прошу подтвердить готовность сотрудничать и быть готовым перейти в скайп для продолжения общения.

Перечень работ на текущий момент предоставлю.

Спасибо!