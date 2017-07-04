Программист WordPress

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок166 просмотров
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Добрый день!

Работа скорее для начинающих программистов и точно НЕ для студий.

Есть сайт благотворительной организации на wordpress. На этом сайте

необходимо провести ряд корректировок по верстке/структуре и т.п.

Сложность работ разная. Задачи в Trello.

Оплата по договоренности и по факту. 

Прошу учитывать, что это благотворительный проект, поэтому на "очень дорого"

мы не договоримся, именно поэтому работы интересны скорее начинающим и

новичкам на FL.

С меня 100% оплата по договоренностям+отзыв.

С вас ответственность, аккуратность, не пропадать.

Связь по скайп/почте/трелло.

Прошу в начале письма поставить "кодовая фраза", чтобы я был уверен, что вы прочитали проект до конца.

В ваше предложении прошу подтвердить готовность сотрудничать и быть готовым перейти в скайп для продолжения общения.

Перечень работ на текущий момент предоставлю.

Спасибо!

WordPress
7 лет назад
DemidOl
Демид 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Julliettio
Юлия 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$10
7 дней
Спасибо Юлии за помощь в работе! На связи постоянно, все вопросы решаемы. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество. Было приятно с вами работать. Задачи четкие и понятные. Оплата своевременная. Рекомендую.
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