Работы по Opencart 2.0

Есть два интернет-магазина на Opencart.

Один на Opencart 2.3.0.2, один на 1.5.6.4

Необходимо:

1) 1.5.6.4 сконвертировать базу под 2.3.0.2 и разместить на новом шаблоне http://unishop.101templates.ru/ сохранив структуру сайта

2) Opencart 2.3.0.2 - доработать технические моменты (редиректы, SEO настройки)

Сайтов на Opencart на самом деле несколько, нужен человек на длительное сотрудничество.

Скрои и примерные суммы озвучивайте в заявке