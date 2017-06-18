Drupal доработки

$500
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки135 просмотров
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Нужно сделать доработку платного шаблона,

на системе управления Drupal

У меня есть подробное ТЗ, которого готов

предоставить исполнителям

Мне нужен исполнитель, который будет постоянно на связи

Задание срочно

В заявках указывайте свой скайп, желательно голосовая связь

Drupal
7 лет назад
guest_14977314346409
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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