Настройка bitrix24

1) Надо сделать чтобы каждый день приходило на почту расписание из bitrix24 версия проект или проект+ (то, что буду видеть из web интерфейса , т.е. + гугл календарь). Формат календаря на почте должен распечатываться ( например, pdf, html)/ 2) Подключить рассылку мероприятий сотрудникам из календаря по СМС, желательно заранее. Напишите, сколько будет стоить разработка под ключ и время. Бюджет очень ограничен.