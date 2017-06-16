Настройка bitrix24

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок161 просмотр
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1) Надо сделать чтобы каждый день приходило на почту расписание из bitrix24 версия проект или проект+ (то, что буду видеть из web интерфейса , т.е. + гугл календарь). Формат календаря на почте должен распечатываться ( например, pdf, html)/ 2) Подключить рассылку мероприятий сотрудникам из календаря по СМС, желательно заранее. Напишите, сколько будет стоить разработка под ключ и время. Бюджет очень ограничен.

7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв