Перенос с самописки на opencart

Необходимо выполнить определенную работу в системе управления сайтом MODX,просьба заинтересованных специалистов прислать заявки,я отправлю вам задачу на почту.Интересует стоимость и сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести дизайн, функцыонал и товары с сайта самописки на opencart.
Сайт: [m-l-teh.com]
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