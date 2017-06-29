Перенос с самописки на opencart

Нужно подключить доставку PickPoint с использованием REST API. Вся документация есть. Сайт на Drupal. По итогу необходимо, чтобы у нас в корзине отображалась стоимость доставки в зависимости от выбранного постомата. Также, чтобы сумма доставки прибавлялась ...