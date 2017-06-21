RSS для Яндекс.Дзен (сайт на Wordpress)

Очень приятный исполнитель. Обратился в первый раз, все сделано в срок. Цена адекватная. Приятно, что в процессе работы появились новые подводные камни, а Александр без проблем их допилил - без "это не оговаривалось", "это уже дополнительное время" и т.д. Спасибо!