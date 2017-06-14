Ускорить сайт на Joomla, настроить 301 редирект,

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка145 просмотров
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Увеличить скорость загрузки сайта, настроить 301 редирект на сайте Joomla conditioner-service.com.ua. Проблема с показателем TTFB (Waiting).

Joomla
7 лет назад
radist11
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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