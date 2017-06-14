Посадить верстку на ModX

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок166 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть верстка информационного сайта (около 14 страниц).

Нужно посадить и все настроить. Подробное ТЗ и верстка высылается заинтересованным фрилансерам.

Обязателен опыт работы с ModX, оставьте ссылки на выполненные проекты.

MODX
7 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад