Натянуть верстку на ДЛЕ

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки196 просмотров
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Есть готовая верстка которую надо натянуть на последнюю версию ДЛЕ. Все подробности в скайпе, оставляйте координаты.

7 лет назад
ivansmir81
69 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
geodie
42 годаГермания
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$50
3 дня
Нормально
Отличный заказчик!