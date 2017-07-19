Натянуть верстку на ДЛЕ

Есть желание попробовать как оно. Есть магазин на oscommerce. Надо перекинуть товары, опции товаров, фильтры и попробовать накатить шапку. На демо или на нулленую версию посмотреть как оно работает с реальным наполнением. Если понравится, будем брать лицензию + дальнейшая ...