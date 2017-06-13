Задача следующая. Сайт на cms opencart Скрин1 во вложении-это сейчас так на сайте. Скрин2-это так как должно быть. Вот пример как должно работать https://ld-prestashop.template-help.com/prestashop_61416/ Вопросы в л.с. Отвечу. Только постоплата. Сегодня сделали до 17-00. Завтра до 10 перевожу деньги. спасибо.
Создание службы поддержки/тикет системы для посетителей сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Задача для профи!
Интересует возможность на сайте разместить некую форму при заполнении которой посетитель автоматически регистрировался в тикет системе + создавался запрос.
Желательно:
Так же автоматически он попадал в список рассылок
И желательно автоматически фиксировался в црм
Т.е. посетитель делает одно действие, а мы получаем тройную возможность работы с ним.
Оптимальное решение:
Расширения для джумлы, настроить одно из ниже приведенный, что бы работали совместно с емайл рассылкой и возможно с CRM. Поставил на тестовую джумлу почему то ничего не работает...:
- Freestyle Support Portal -
- Helpdesk Pro
- AkeebaTicketSystem
От вас цена/срок с чем подобным работали.
Оплата по факту - плачу всегда, смотри отзывы.
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