Создание службы поддержки/тикет системы для посетителей сайта

Всем привет.

Задача для профи!

Интересует возможность на сайте разместить некую форму при заполнении которой посетитель автоматически регистрировался в тикет системе + создавался запрос.

Желательно:

Так же автоматически он попадал в список рассылок

И желательно автоматически фиксировался в црм

Т.е. посетитель делает одно действие, а мы получаем тройную возможность работы с ним.

Оптимальное решение:

Расширения для джумлы, настроить одно из ниже приведенный, что бы работали совместно с емайл рассылкой и возможно с CRM. Поставил на тестовую джумлу почему то ничего не работает...:

Freestyle Support Portal -

Helpdesk Pro

AkeebaTicketSystem

Предложите другое быстрое решение из коробки, вордпресс или отдельный скрипт.

От вас цена/срок с чем подобным работали.

Оплата по факту - плачу всегда, смотри отзывы.