Создание службы поддержки/тикет системы для посетителей сайта

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки125 просмотров
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Всем привет.

Задача для профи!

Интересует возможность на сайте разместить некую форму при заполнении которой посетитель автоматически регистрировался в тикет системе + создавался запрос.

Желательно:

Так же автоматически он попадал в список рассылок

И желательно автоматически фиксировался в црм

Т.е. посетитель делает одно действие, а мы получаем тройную возможность работы с ним. 

Оптимальное решение:

Расширения для джумлы, настроить одно из ниже приведенный, что бы работали совместно с емайл рассылкой и возможно с CRM. Поставил на тестовую джумлу почему то ничего не работает...:

  • Freestyle Support Portal -
  • Helpdesk Pro
  • AkeebaTicketSystem
Предложите другое быстрое решение из коробки, вордпресс или отдельный скрипт.

От вас цена/срок с чем подобным работали.

Оплата по факту - плачу всегда, смотри отзывы.

7 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад