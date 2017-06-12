Верстка сайта и натяжка на Вордпресс

Морочил голову, постоянно вкидывал дизинформацию, пытаясь оттянуть сроки сдачи. в итоге, после того, как в три раза просрочил сроки признался, что ни чего не делал. на деньги не кинет, так как предоплату не берет и это подкупает, но однозначный ноль, не способен ни чего выполнить, и обязательно украдет ваше драгоценное время. Не рискуйте, человек совершенно не отдает отчета в том, что ворует у людей.