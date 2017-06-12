Верстка сайта и натяжка на Вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок256 просмотров
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Верстка сайта
7 лет назад
ivansmir81
69 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
NICK1590
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$90
10 дней
Морочил голову, постоянно вкидывал дизинформацию, пытаясь оттянуть сроки сдачи. в итоге, после того, как в три раза просрочил сроки признался, что ни чего не делал. на деньги не кинет, так как предоплату не берет и это подкупает, но однозначный ноль, не способен ни чего выполнить, и обязательно украдет ваше драгоценное время. Не рискуйте, человек совершенно не отдает отчета в том, что ворует у людей.
НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЗАКАЗЧИКОМ. Изначальная задача была поставлена не правильно: Вордпресс не подходил для решения данной задачи, о чем заказчик был осведомлен, но продолжал стоять на своем . Я сделал скидку с 90$ до 66$, чтобы не идти на конфронтацию и получить хоть что-нибудь за работу. Затем заказчик предъявил дополнительные требования , которых не было изначально в ТЗ( сделать мультиадминку) без дополнительной оплаты . Было сделано три сайта с мультиадминкой,после чего заказчик потребовал подключения РОБОКАССЫ ,чего опять-таки не было в ТЗ и снова без дополнительной оплаты, на вопрос о причине отсутствия РОБОКАССЫ в ТЗ он просто написал:"Я был бухой и не дописал ТЗ правильно". После подозрительного давления со стороны заказчика по поводу допуска в админку(проект был выполнен на 99%), я его "прогуглил" вбив скайп по которому происходило общение ArteS, результат был предсказуем, нашего заказчика обвиняют в мошенничестве. "Прогуглив", я узнал , что это не первый аккаунт заказчика на веблансере, чтобы закрыть проект я опять снизил цену до 59$, по частям эта сумма была получена(было видно ,что заказчик снова пытается "сбить" цену) Сайт работает по ссылке - http://kamikadze.net/