Настроить Mega Filter PRO в админке (opencart)

1) Для игр. Сначала идет фильтр с бегунком для цены(нужно изменить символ доллара на слово цена), "Категория" как тут http://www.gamepark.ru/xboxone/games/, "Жанр" как в ссылке прежде

2) Для аксессуаров. Фильтр для цены, "Категория" как тут http://www.gamepark.ru/xboxone/accessories/, "Разделы" как в ссылке прежде

3) Для приставок. Фильтр для цены, "Категория" как в предыдущих примерах

Сайт на котором нужно настраивать фильтр https://pakholkov.ru/

Срок 2 дня. Оплата после выполнения работы.