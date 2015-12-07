На сайте стоит модуль для синхронизации с CRM "Мойсклад", и когда он обновляет информацию о товаре(цена, количество, модель, категории), он всем обновленным товарам меняет статус на "Включено", и получается выводятся товары которые еще не заполнены(пустое ...
- $12Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $9
Сделать чтобы на сайте на Ocstore 2.1 у оcтатков были значения в виде целых чисел(сейчас дробные). Срок 3 дня. Оплата после выполнения работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $17
1) Для игр. Сначала идет фильтр с бегунком для цены(нужно изменить символ доллара на слово цена), "Категория" как тут http://www.gamepark.ru/xboxone/games/, "Жанр" как в ссылке прежде 2) Для аксессуаров. Фильтр для цены, "Категория" как тут http://www.gamepark.ru/xboxone/accessories/, "Разделы" ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $35
Переезжаем на новый сайт (был на worpress стал на opencart), нужно настроить 301 редирект, чтобы не потерять ссылочную массу и позиции в поисковиках. Срок 3 дня. Оплата после выполнения работы.Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Срок 2 дня. Оплата после выполнения работ.Закрыт7 лет назад
Очистить сайт от вирусов на opencartВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $6
Отключить запись логов в файл "/system/storage/logs/error.php" при импорте товаров из CRM Мойсклад (протокол Commerce ML) и экспорте заказов с сайта на Opencart Для осуществления экспорта/импорта используется плагин Excahnge 1C Срок 1 день. Оплата после выполнения работы.Закрыт7 лет назад
- $17
Скопировать правильные категории в соответствующий столбец в Excel для конкретных товаров. Товаров 1839 штук. Срок 2 дня. Оплата после выполнения задания.Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
1) Исправить ситуацию, когда на сайте создает две одинаковых карточки товаров: для раннее загруженного товара и загруженного с МоегоСклада при одинаковых характеристиках(артикул). Нужно чтобы при автоматическом импорте товаров с МоегоСклада, не создавался новый товар, если ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $12
1) Исправить ситуацию, когда на сайте создает две одинаковых карточки товаров: для раннее загруженного товара и загруженного с МоегоСклада при одинаковых характеристиках(артикул). Нужно чтобы при автоматическом импорте товаров с МоегоСклада, не создавался новый товар, если ...Закрыт7 лет назад
- $40
Сайт на котором нужно настроить шаблон = [url=http://pochinimokna.ru/]pochinimokna.ru/[/url] Демо шаблона = [url=http://www.shape5.com/demo/construction/]http://www.shape5.com/demo/construction/[/url] ТЗ в виде картинки прикрепляю. Оплата, только после выполненной работы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Нужно добавить много товаров на сайт посвященных тематике игровых приставок и игр в соответствии с ТЗ. Я буду высылать вам порции по 20 товаров. Сроки 5 дней на такую двадцатку. 1 корректно добавленный товар = ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно добавить много товаров на сайт посвященных тематике игровых приставок и игр в соответствии с ТЗ. Я буду высылать вам порции по 20 товаров. Сроки 5 дней на такую двадцатку. 1 корректно добавленный товар = ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Задача состоит в том, что нужно добавить YML-фиды на сайты, которые выкладывают у себя чужие товары. Подробности в ТЗ.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад