andmount

Андрей andmount

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Alexodiy
Денис 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Настроить шаблон joomla
Андрей приятный в общении заказчик. У него мало отзывов на weblancer, но не смотря на это, адекватность присутствует во всем. Учитывает рекомендации, четкое техническое задание, оплата вовремя. Лично я готов продолжить сотрудничество. Всем рекомендую!
Денис отличный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
MRybakov
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Добавить YML-фиды на специальные площадки.
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Ответственный заказчик. Рекомендую!
Работа выполнена в срок и со знанием дела.
Ответный отзыв