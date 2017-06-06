Настроить 301 редирект на новом сайте

$35
Системное администрированиеЗакрыт7 заявок163 просмотра
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Переезжаем на новый сайт (был на worpress стал на opencart), нужно настроить 301 редирект, чтобы не потерять ссылочную массу и позиции в поисковиках. 

Срок 3 дня. Оплата после выполнения работы.

7 лет назад
andmount
Андрей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад