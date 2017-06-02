Сервер объединения записи видеонаблюдения с нескольких объектов

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Требуется монтаж и установка сервера для слива в одно место (сервер) видеозаписи (ВНБ) с нескольких удалённых друг от друга объектов, на каждом из которых установлен свой видеорегистратор и видеокамеры. Объекты находятся в Санкт-Петербурге.

7 лет назад
amazonn
Виктор 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад