Настройка FreePBX на связь с другой SIP системой

Есть система оповещения, которая позволяет управлять динамика в здании, она работает по SIP, но требует создания транка с IP PBX системой, в которой зарегистрированы SIP динамики.

регистрацию SIP динамиков получилось сделать во FreePBX, но не получается настроить транк.

порты вроде все открыты, но транк не поднимается. рекомендованные настройки транка есть общие, но не для FreePBX.

Требуется гуру, который может помочь в траблешутинге ситуации и поднятии транка.

Если всё получится буду обращаться за помощью в администрировании этой системы и внедрении подобных проектов на других объектах