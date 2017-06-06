Нужно на сайте (VPS) убрать зарубежный трафик

Есть VPS-сервер в Беларуси, на нем много зарубежного трафика, а он тарифицируется здесь и стоит очень дорого.

Посетители из других стран не интересуют, поэтому есть задача убрать вообще

зарубежных посетителей, оставить только белорусский трафик.

При этом не в ущерб SEO: то есть поисковых роботов фильтровать не нужно, только живых людей.

Кто может помочь – пишите предложение с ценой и сроком.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.