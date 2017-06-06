Настроить сервер под Линух,у бить ФриБсД, поставить комутатор

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок229 просмотров
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Настроить сервер под Линух,у бить ФриБсД, поставить коммутатор L2 

7 лет назад
merielvi
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад