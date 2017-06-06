Настроить сервер под Линух,у бить ФриБсД, поставить комутатор

Есть VPS c root-доступом (Ubuntu 16.04). Нужно развернуть несколько сервисов для разработки ПО. 1. На сервере во внешний мир должны быть открыты только порт(ы) для подключения к ipsecVPN и порты, необходимые для сервиса №3.4. При подключению к ...