Настройка сервера freebsd на vds сервере + pop3 + smtp +dns +lamp

настройка сервера freebsd на vds сервере + pop3 + smtp +dns +mysql +php +apache

Сервер будет без больших нагрузок.

Плюс еще нужен совет рекомендация какой луче выбрать data центре для vds сервера, размещения нужно в западной Европе желательно с рус поддержкой.

Нужно будет коректно настроить smtp сервер на предмет заголовков письма чтоб письма не ложились с ходу в спам папки почтовых провайдеров. Плюс чтоб была возможность отписаться от россылки сайта на основе заголовков письма.

На сервере будет работать 1 сайт, доменное имя находится на imena.ua ﻿