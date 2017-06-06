Требуется сбросить пароль root на Debian машине

Системное администрированиеЗакрыт15 заявок230 просмотров
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Требуется сбросить пароль для root для debian сервера.

Debian
7 лет назад
monstr1k
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад