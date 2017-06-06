Консультация по экспорту сайтов на хостинг Амазон (AWS)

$75
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки269 просмотров
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Нужна консультативная помощь по экспорту 6 сайтов на хостинг Amazon. Желательно от человека знакомым с AWS. Нужно сделать до 12.06.17.

Что нужно:

- рекомендации по тарифному плану (6 сайтов с отдельным сервером для каждого, мин. цена, хорошая скорость)

- рекомендации по получению акционых услуг (первый год Амазон дает скидки/акционные фичи)

- рекомендации по техническим настройкам 

- инструкция по регистрации & настройках

Сайты:

o   www.housebuyersofamerica.com 

o   http://webuyhomes-inc.com/

o   http://webuyhousesexpress.com/

o   https://sellmyhousefast-inc.com/

o   https://fasthomebuyersinc.com/

o   http://buymyhouseexpress.com/

7 лет назад
MKopyl
Михаил 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад