Консультация по экспорту сайтов на хостинг Амазон (AWS)

Нужна консультативная помощь по экспорту 6 сайтов на хостинг Amazon. Желательно от человека знакомым с AWS. Нужно сделать до 12.06.17.

Что нужно:

- рекомендации по тарифному плану (6 сайтов с отдельным сервером для каждого, мин. цена, хорошая скорость)

- рекомендации по получению акционых услуг (первый год Амазон дает скидки/акционные фичи)

- рекомендации по техническим настройкам

- инструкция по регистрации & настройках

Сайты:

o www.housebuyersofamerica.com

o http://webuyhomes-inc.com/

o http://webuyhousesexpress.com/

o https://sellmyhousefast-inc.com/

o https://fasthomebuyersinc.com/

o http://buymyhouseexpress.com/