Михаил Рыбаков MRybakovMRybakov
35 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Наполнение интернет-магазинов. Качественный рерайт.
Портфолио
- Рерайт новостей257 просмотров
- Наполнение интернет-магазина чехлов395 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
отличная работа! Классный специалист. Надежный, ответственный и быстрый
Ответный отзыв
Все отлично!
$20
10 баллов
8 лет назад
Сработались.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Коммуникация в порядке, оплата тоже. Рекомендую
$60
10 баллов
8 лет назад
Ответственный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
Влад отличный заказчик.
$15
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в срок и со знанием дела.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Ответственный заказчик. Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужно было заполнить сайт на вордпрес контентом. Михаил справился очень хорошо и сделал даже больше чем я просил. Полностью доволен его работой и буду рад сотрудничать с ним в будущем. Рекомендую Михаила, как надежного и умелого профессионала.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Евгением доволен. Четкое задание и быстрая оплата. Рекомендую
Наполнение сайтов
12 отзывов
$3/час
от $100от 30 дней
#67
Управление проектами
нет отзывов
$3/час
от $100от 30 дней
#99