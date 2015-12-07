MRybakov

Михаил Рыбаков MRybakov

 
35 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Наполнение интернет-магазинов. Качественный рерайт.
Наполнение интернет магазина
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Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Прописать тайтл, дескрипшен, h1 по заданному алгоритму для 114 страниц
отличная работа! Классный специалист. Надежный, ответственный и быстрый
Все отлично!
Ответный отзыв
anggyre
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Редактирование описаний товаров
Сработались.
Сотрудничеством доволен. Коммуникация в порядке, оплата тоже. Рекомендую
Ответный отзыв
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Изменение разметки страниц сайта Drupal
Ответственный исполнитель! Рекомендую!
Влад отличный заказчик.
Ответный отзыв
andmount
Андрей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Добавить YML-фиды на специальные площадки.
Работа выполнена в срок и со знанием дела.
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Ответственный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Заполнить сайт вет клиники по образцу с другого сайта.
Нужно было заполнить сайт на вордпрес контентом. Михаил справился очень хорошо и сделал даже больше чем я просил. Полностью доволен его работой и буду рад сотрудничать с ним в будущем. Рекомендую Михаила, как надежного и умелого профессионала.
Сотрудничеством с Евгением доволен. Четкое задание и быстрая оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
12 отзывов
$3/час
от $100от 30 дней
#67
Управление проектами
нет отзывов
$3/час
от $100от 30 дней
#99