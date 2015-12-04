Добавление характеристик товаров интернет-магазина в Excel-файл + фото

Здравствуйте, ув. фрилансеры!

Необходимо заполнять файлы с характеристиками + фото для интернет-магазина сантехники (для последующей заливки).

Товаров очень много (несколько тысяч), поэтому требуются несколько исполнителей. По мере выполнения (заполнения) файлов добавляются в работу новые (по категориям сайта). Желателен опыт наполнения интернет-магазинов сантехники (знание этого направления), хотя сама работа несложная, но требует внимательности.

Суть работы - заполнить характеристики + добавить 2 фото (главная картинка и схема) по каждой строке (позиции товара) в файле.

Оплата за позицию (строку характеристик) - 2 грн. Более этой суммы не предлагайте, ставка именно такая.

Предоплаты нет, выплаты за каждые 200 фактически заполненных строк на карту ПриватБанка (или на вебмани - по дополнительной договоренности) сразу после проверки (обычно в течение дня, максимум - на следующий).

Перед выполнением нужно сделать тестовое задание (одно для всех) - в приложении пример (с точными полями характеристик для заполнения) файл Excel с частичным заполнением (несколько товаров-строк для образца). Нужно его скачать и заполнить там 3 пустые позиции (не залитые цветом - увидите их), строго придерживаясь требований инструкции (ТЗ), которая также идет в приложении. Кроме того, в качестве дополнительной информации предлагается файл с "разбором" схематического изображения одного из товаров, согласно которого можно брать некоторую информацию для заполнения.

Тестовое задание НЕ оплачивается - эти позиции уже сделаны, тест нужен для определения правильности заполнения вами строк, а также чтобы вы узнали суть работы и скорость выполнения.

Результаты тестового в виде файла в Экселе + файлы картинок отправляйте на почту [email protected] с темой письма "Тестовое задание для сайта сантехники".

По всем вопросам - пишите в ЛС.