Поиск и редактирование 80 изображений для сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть первый сайт компании - http://www.moiokna.by/

Сейчас запускается второй с аналогичной структурой - http://imperial-okna.by/

В разделе каталога, аналогичному первому http://www.moiokna.by/catalog/

нужно будет найти и добавить фото по темам каталога "окна пвх" , "балконные рамы" , "обшивка вагонкой, пвх" и тд.

Всего по 7 разделам. Итого 80 фото, отредактированные в двух размерах. 1 -для миниатюры, 2 для большего размера в поп-ап окне.

На каждое фото нужно будет нанести водяной знак фирмы и отредактировать яркость-контрастность для придания уникальности ПС.

В случае успешного выполнения задания есть перспектива дальнейшего сотрудничества.

С уважением, администратор moiokna.by