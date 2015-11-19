Поиск и редактирование 80 изображений для сайта

Здравствуйте. Необходимо закинуть 50 материалов на сайт под управлением CMS WordPress. каждая статья оплачивается по своей цене. Статьи большие, структурированы, с большим количеством изображений. Я вам их даю в вордовских документах, вы отправляете на сайт. Необходимо будет: [list][*]удалить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть первый сайт компании - http://www.moiokna.by/
Сейчас запускается второй с аналогичной структурой - http://imperial-okna.by/
В разделе каталога, аналогичному первому http://www.moiokna.by/catalog/
нужно будет найти и добавить фото по темам каталога "окна пвх" , "балконные рамы" , "обшивка вагонкой, пвх" и тд.
Всего по 7 разделам. Итого 80 фото, отредактированные в двух размерах. 1 -для миниатюры, 2 для большего размера в поп-ап окне.
На каждое фото нужно будет нанести водяной знак фирмы и отредактировать яркость-контрастность для придания уникальности ПС.
В случае успешного выполнения задания есть перспектива дальнейшего сотрудничества.
С уважением, администратор moiokna.by
- Похожие заказы
- $150Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть ряд готовых проектов(сверстаных/настроенных), которые необходимо подготовить и разместить на МаркетПлэйсНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разместить статью на wordpress (в html редакторе). Хорошо оформить - абзацы, выделение, списки, блоки внимания, линковка, фото (обрезка под размер)Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нам нужен КМ, который будет работать с каталогом http://mamantena.by/detskie-sadiki/ Сайт работает на Битрикс. Опыт с этой CMS очень желателен. Нужно: - По каждому детскому саду собрать максимально возможную информацию в интернете и добавить к нам в каталог. - Если это ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Для сайта http://oselya.ua/shop нужен контент менеджер для наполнения магазина товарами. Оплата 10 грн. за одну заполненную карточку товара.Наполнение сайтов49 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно заполнить интернет-магазин товарами. Источник: сайт другого магазина. Всего 402 товара, из них: 315 - статичные, 87 - с опциями, изменяющими цену (на нашем сайте на Битриксе такой функционал есть). Пример в приложении. Задача: перенести товары по категориям ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно наполнять магазин рыболовными товарами. Магазин на OpenCart Количество товаров - более 5 тысяч. Посему проект будет длинным) Во вложении ТЗ, в котором подробно описан процесс добавления товара в конкретный магазин. Если вы не знаете эту CMS - научим. Главное ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Тема объявления – поиск помощника на удаленную работу. Интересует только ручное добавление с максимальным охватом работающих досок. Указывайте цены и формат оплаты.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо провести разовое улучшение репутации для строительной компании. 1.Регистрация в тематическом каталоге - от 30 руб. 2. Регистрация в отзывном каталоге - от 30 руб. 3. Отзыв в каталоге (уникальные,отмодерированы ),комментарии в тематических статьях, комментарии на доноре т.д. - 30 ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
http://irecommend.ru/ [url=http://otzovik.com/]otzovik.com[/url] Написать отзыв об использовании сбора трав. Не большой отзыв, дальше нужно будет развивать эту тему и писать дополнительные отзывы.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад