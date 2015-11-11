Размещение объявления на бесплатных досках объявлений

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема объявления – поиск помощника на удаленную работу. 

Интересует только ручное добавление с максимальным охватом работающих досок. 

Указывайте цены и формат оплаты.

8 лет назад
Colgate
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Работа с отзывными каталогами

    Добрый день! Необходимо провести разовое улучшение репутации для строительной компании. 1.Регистрация в тематическом каталоге - от 30 руб. 2. Регистрация в отзывном каталоге - от 30 руб. 3. Отзыв в каталоге (уникальные,отмодерированы ),комментарии в тематических статьях, комментарии на доноре т.д. - 30 ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо заполнить ключевые слова и формы товаров на сайте.

    Добрый день Разовая работа, необходимо заполнить ключевые слова и формы товаров на сайте. Заполнение одной формы занимает 3–4 минуты. Все расскажу, покажу. Объем — 400 форм. Базовые знания английского. Исполнительность, аккуратность.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подобрать изображения для статей

    Нужен человек для поиска картинок к статьям. Обязателен: - Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно. - Умение искать картинки с высокой уникальностью (не более 20 копий в поиске гугла) Задача: - Вы ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать 2 галереи на сайте недвижмости

    Ищу специалиста-профессионала работающего с Word press.  Тематика сайта - недвижимость. Сайт полностью готов, в данный момент все работает. Переделывать сайт –не надо! Что нужно сделать: 1. На сайте уже есть две галереи. Работают с глюками. Нужно удалить все ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Необходимо наполнить корпоративный сайт контентом. Сайт компании на английском языке. Основные задачи: добавление заголовков, ключевых слов, описаний, H1, текста, графики.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад