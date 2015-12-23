Наполнение интернет магазина парфюмерии

Наполнение сайтовЗавершен46 заявок450 просмотров
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Наполнение магазина товарами по прайсу (фото, цена, вид, пол, тип) описание не нужно

Как должна выглядеть карточка товара , можно посмотреть в прикрепленном файле.

8 лет назад
klena1989
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
natarosja
Наталия 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$20
10 дней
Мне все очень понравилось, качество и исполнительность на высоте. Но у Натальи появился новый проект и мы с ней не закончили работу, о чем я сожалею. Хотя наверно это к лучшему.
Сотрудничество с Еленой во всех отношениях устроило. Елена всегда своевременно выходила на связь, четко ставила задачу. Оплата также производилась оперативно. Если бы не поступило предложение о постоянной занятости, продолжила бы сотрудничество.