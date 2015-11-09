Требуется собрать максимально полную базу email адресов отелей Лондона 

Добрый день! На постоянную работу требуются несколько контентеров (постеров) на сайт, связанный с первичной недвижимостью. Хочу подчеркнуть – кандидатуры совместителей не рассматриваем. Это не подработка, а основная работа. Требования к кандидату: - грамотность и внимательность прежде всего; - ответственность; - ...